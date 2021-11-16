النائب عراجي: عدّاد “كورونا” الى ارتفاع وإقفال البلد غير وارد

أبدى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي تخوفه من إعادة تفشي “كورونا” على نطاق واسع، كما هي الحال في ألمانيا التي وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الملقّحين فيها تعرضت إلى موجة إصابات عالية جدا”، متوقعا “زيادة عدد المصابين في الأشهر الأربعة المقبلة”.

وقال النائب عراجي في حديث صحافي إنّ “الأهم ألّا يكون بين المصابين حالات تستلزم الدخول إلى العنايات لأن معظم هذه الأقسام أقفلت بسبب الكلفة الاستشفائية العالية”، داعيًا إلى “زيادة نسبة التلقيح، والعودة إلى تطبيق الأساليب الوقائية التي تتلخص باعتماد الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد”.

وقدر أنّ نسبة المناعة بين الملقحين والذين أصيبوا بكورونا تصل إلى 60 في المئة، وهذه النسبة لا تكفي ليكون لدينا حماية اجتماعية، لافتاً إلى أنّ “إقفال البلد غير وارد، والمهم أنّ الملقحين لديهم مناعة، ولن يضطروا للدخول إلى أقسام العناية في حال إصابتهم من جديد”.

المصدر: مواقع اخبارية