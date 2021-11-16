البنتاغون: مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عمان

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أن مروحية تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من إحدى سفنها الحربية في خليج عمان، وحلقت حولها لثلاث مرات، مشيرا أن الخطوة لم تكن لها تأثير على عبور السفينة الأميركية في النهاية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، إن واشنطن تؤكد أن طائرة هليكوبتر إيرانية اقتربت من السفينة الحربية الأميركية “يو إس إس إسيكس” في خليج عمان، دون تحديد موعد الحادثة.

وأضاف أن المروحية حلقت على مسافة 25 ياردة تقريبا من السفينة، وحلقت على مسافة منخفضة تصل إلى 10 أقدام على سطح البحر، وأنها دارت 3 مرات حول السفينة الأميركية دون تأثير على عبورها أو عملياتها.

يأتي هذا التطور في ظل توترات في الخليج بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وآخرها حينما أعلن الحرس الثوري في الثالث من الشهر الجاري أنه أحبط محاولة أميركية للاستيلاء على نفط إيران بإحدى السفن في بحر عمان، موضحا أنه اقتاد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أنها تتواصل مع إيران للإفراج عن ناقلة النفط ساتيس التي ترفع العلم الفيتنامي.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية العام قبل الماضي على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

المصدر: سبوتنيك