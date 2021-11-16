السيد رئيسي: لضرورة تعزيز التعاون الاقليمي بين طهران وأنقرة ليشمل الصعيد الدولي

اعتبر الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي أنه من المتوقع من ايران وتركيا العمل على وضع خارطة طريق للنهوض بالعلاقات الى مستوى التعاون الشامل بين البلدين. جاء ذلك خلال إستقباله في طهران لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو والوفد المرافق له.

ولفت السيد إبراهيم رئيسي الى أن تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وتركيا يعود بالنفع على الشعبين ويخدم الاستقرار والاسلام في المنطقة ايضا. كما نوّه الى ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي بين البلدين ليشمل الصعيد الدولي، مبينا أن هذه الاواصر ستلقي بظلالها على المعادلات العالمية في ضوء مكانة ايران وتركيا المرموقة اقليميا ودوليا.

وشدد السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة حل مشاكل المنطقة بواسطة الدول الاقليمية ذاتها ومن دون تدخل الاجانب. وقال السيد رئيسي إن “حضور الاجانب لم يخلف سوى الفلتان الامني والتوترات بين شعوب وبلدان المنطقة، مستدلا باحتلال القوات الامريكية الذي طال امده 20 عاما للاراضي الافغانية، وما اعقبه من مجازر واراقة للدماء والدمار في هذا البلد. وصرح رئيس الجمهورية الايرانية بأن الوضع الراهن في افغانستان اثبت بان حل مشاكل هذا البلد يكمن في ارادة شعبة ودعم جيرانه.

كما تطرق الى ممارسات داعش الارهابية، وقال انها تضر جميع بلدان المنطقة، مبينا ان هذه الجماعة وبشهادة المسؤولين الامريكيين انفسهم هي صناعة امريكية وبطبيعة الحال فهي ماضية في مجازرها الوحشية بحق الدول المختلفة بالنيابة عن هؤلاء. وأضاف السيد رئيسي: “نحن نرى بان جماعة داعش الارهابية اينما حلّت ستلحق الضرر بمصالح الشعوب”. وصرح، أن “مكافحة الارهاب والجرائم الممنهجة من شأنها أن تشكل أحد محاور التعاون بين طهران وانقرة، مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وتعليقا على تصريح وزير خارجية تركيا حول “التعاون المشترك مع ايران لترسيخ الاستقرار والتنمية التجارية في منطقة جنوب القوقاز”، قال رئيس الجمهورية الايرانية ان “العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان وتركيا لا تقتصر على اسس حسن الجوار وانما تتسع لكونها متجذرة في القواسم الثقافية والدينية المشتركة؛ وبما يلزم علينا ان لانسمح لبعض التحركات الخارجية ان تخلّ بهذه الاواصر العريقة”.

الى ذلك، أكد وزير خارجية تركيا على رغبة بلاده للتسريع في وتيرة الجهود الهادفة الى توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقال تشاويش اوغلوا خلال اللقاء مع رئيسي ان أنقرة ترى بان الحكومة الايرانية الجديدة مصممة على الارتقاء بمستوى التعاون (مع الدول).

وأشار وزير الخارجية التركي الى ضرورة تعاون ايران لتعزيز الاستقرار وتنمية التجارة في منطقة جنوب القوقاز، قائلا “اننا نسعى لترسيخ تعاون مشترك مع الجمهورية الاسلامية في هذا السياق”.

وحول التطورات الاخيرة في المنطقة، دعا جاويش اوغلو للتعاون مع ايران في مجال مكافحة الارهاب وارساء السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

المصدر: وكالات