وزير البيئة: تمت السيطرة على معظم الحرائق التي كانت مندلعة في مختلف المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 10:30

وزير البيئة: تمت السيطرة على معظم الحرائق التي كانت مندلعة في مختلف المناطق

منذ 56 mins 15 November، 2021
ناصر ياسين
لبنان

طمأن وزير البيئة في لبنان ناصر ياسين إلى أن “معظم الحرائق التي كانت مندلعة في مختلف المناطق اللبنانية في اليومين المنصرمين، تمت السيطرة عليها باستثناء الحريق في بلدة عيتنيت في البقاع الغربي حيث لم يتمكن الجيش من الوصول اليه لإخماده”.

واستبعد ياسين الاثنين “إمكان الاستعانة بدول صديقة كتركيا وقبرص في حال تعذر على الجهات اللبنانية إخماد الحرائق المستمرة”، ودعا الى “أخذ العبر جديا هذه المرة والعمل الى معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه الكوارث”.

وعن الكلام عن افتعال هذه الحرائق، أكد أن “لا موقوفين حتى الساعة”، ولفت الى أن “التواصل مستمر مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي من أجل إجراء تحقيق جدي لا يكون على غرار المرات السابقة”، وشدد على “ضرورة كشف المسببات الحقيقية للحرائق من أجل تفاديها”، واعتبر أن “الإهمال هو المسبب الأول لهذه الحرائق، لا سيما في ظل انتشار المكبات العشوائية في معظم المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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