خفر السواحل الإيطالي ينقذ أكثر من 300 مهاجر في الأبيض المتوسط

أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 300 شاب وصبي، غالبيتهم من مصر، كانوا يستقلون قارب صيد خلال عاصفة قبالة جنوب البر الرئيسي لإيطاليا.

وبدأت عملية الإنقاذ ليل السبت وانتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عندما سار 303 مهاجرين غمرتهم المياه ويرتجفون إلى ميناء روكسيللا يونيكا في منطقة كالابريا.

وأشارت السلطات الإيطالية، إلى أنه في حين يغادر معظم المهاجرين الراغبين في الوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا أو تونس، بدأ عدد متزايد من قوارب المهربين المتجهة إلى الشواطئ الأوروبية الإبحار عبر مسار يبدأ في تركيا وينتهي عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية.

وعادة ما يتم نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قوارب مطاطية وقوارب المهربين الخشبية غير الصالحة للإبحار والتي تغادر شمال إفريقيا إلى لامبيدوزا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة، أو إلى موانئ في صقلية. لكن أولئك القادمين من تركيا ينقلون إلى كالابريا أو بوليا في البر الرئيسي الإيطالي.

وقام متطوعو الصليب الأحمر صباح اليوم الأحد في روكسيللا يونيكا، بتسليم المهاجرين بطانيات وطعام وكمامات واقية في إطار احتياطات ضد كوفيد-19. كما أقامت السلطات مؤخرا مأوى مؤقتا من المفترض أن يستوعب نحو 120 شخصا.

ووصل 57833 مهاجرا إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ 12 نوفمبر حتى الآن هذا العام.

المصدر: وكالات