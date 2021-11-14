اتحاد وكالات السفر يطالب بتعميم الخطة السياحية المسماة “بجنونك بحبك” على كل الوكالات السياحية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 13:54

اتحاد وكالات السفر يطالب بتعميم الخطة السياحية المسماة “بجنونك بحبك” على كل الوكالات السياحية

منذ 2 ساعة 14 November، 2021
السياحة
لبنان
طلب اتحاد وكالات السفر من وزير السياحة وشركة الطيران الوطني الميدل ايست القيام بخطوة عادلة وتعميم الخطة السياحية المسماة “بجنونك بحبك” على كل الوكالات السياحية في لبنان، واضاف :نحن على يقين بأنّ ما قامت به النقابة هو أمر غير عادل وغير قانوني مشيرا الى ان الوزير طلب من النقابة إشراك كل الوكالات المرخصة دون استنسابية.
اضاف: نعلن نحن اتحاد وكالات السفر بأنه و في حال عدم الاستجابة الى مطالبنا حتى نهار الاثنين 15-11  بالتراجع عن هذا القرار المجحف سوف نضطر مجبرين إلى القيام بإعتصام أمام وزارة السياحة يوم الثلاثاء الواقع في 16-11 .

المصدر: بريد الموقع

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