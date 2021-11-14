الأسبوع المقبل الأرض تشهد أطول خسوف جزئي للقمر في القرن 21

من المنتظر أن يتابع عشاق الفلك أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن الأسبوع المقبل بين 18 و19 نوفمبر.

وسيحجب ظل الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر إلى حد كبير، ما يغطي جارنا القمري بالظلام.

وتظهر إحصائيات وكالة ناسا عن خسوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخسوف الجزئي لهذا الشهر سيكون الأطول في القرن حيث تبلغ مدته أكثر من 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية. وقارنت الأحصاءات ذلك بأطول خسوف كلي في القرن، والذي حدث في عام 2018 وامتد لما يقارب ساعة و43 دقيقة.

متى يمكن مشاهدة خسوف القمر ؟

سيكون الخسوف مرئيا على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية مساء يوم 18 نوفمبر وحتى الساعات المبكرة من صباح 19 نوفمبر.

وستعتمد أوقات المشاهدة الدقيقة على موقعك، وسيكون الخسوف مرئيا في أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ وألاسكا وأوروبا الغربية وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وستكون الولايات المتحدة الأفضل في متابعة الحدث.

وتتوقع وكالة ناسا أن الخسوف شبه الكلي للقمر سيبدأ من الساعة 2:19 تقريبا صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:19 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق)، ويصل إلى الحد الأقصى في حوالي الساعة 4 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (9 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق)، وسينتهي الحدث في الساعة 5:47 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:47 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق).

المصدر: مواقع اخبارية