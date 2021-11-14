تركيا تعلن القبض على عضو ينتمي لـ “داعش” مدرج في القائمة الحمراء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 00:00

تركيا تعلن القبض على عضو ينتمي لـ “داعش” مدرج في القائمة الحمراء

منذ 1 ساعة 13 November، 2021
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أفادت وكالة “الأناضول” بأن السلطات التركية ألقت القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم “داعش” مدرج في “القائمة الحمراء” للمطلوبين أثناء محاولته العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم السبت، مواصلة قوات الأمن مكافحة الإرهاب على الحدود.

وأضافت: “قوات حرس الحدود قبضت على شخصين كانا يحاولان العبور إلى بلادنا بشكل غير قانوني من سوريا، أحدهما عضو في “داعش” ومدرج في القائمة الحمراء”.

وتضم “لائحة الإرهابيين المطلوبين” من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

المصدر: وكالة الاناضول

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