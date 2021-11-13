مستشفى بيروت الحكومي : 10 حالات حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2021 - 22:20

مستشفى بيروت الحكومي : 10 حالات حرجة ولا وفيات

منذ 7 mins 13 November، 2021
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 10 حالات حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 200 فحص.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1391 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10.

– حالات وفاة: 0.

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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