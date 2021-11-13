مستشفى بيروت الحكومي : 10 حالات حرجة ولا وفيات

أفاد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 10 حالات حرجة ولا وفيات.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 200 فحص.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1391 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10.
– حالات وفاة: 0.
وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام