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November 13 2021 - 18:56

وزير التربية تابع من باريس موضوع الشهادات المعطاة للعراقيين

منذ 6 mins 13 November، 2021
الوزير الحلبي
لبنان

تابع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من باريس، موضوع الشهادات المعطاة للعراقيين من عدد من الجامعات اللبنانية، وأجرى العديد من الاتصالات بالجهات العراقية الرسمية، وكلف الإدارة في الوزارة منذ اليوم الأول لتبلغه بالخبر، إجراء التحقق والمتابعة مع الجامعات المعنية، لجمع المعطيات الصحيحة العائدة لهذا الموضوع.

ومن المقرر أن يكون هذا الملف في رأس اهتمامات الوزير الحلبي فور عودته من مؤتمر اليونسكو بدورته الواحدة والأربعين، المنعقد في مقر المنظمة في باريس، حيث تابع مع الجهات المانحة السعي للحصول على الدعم لتنفيذ الخطة الخمسية والعودة إلى المدارس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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