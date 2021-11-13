النائب عز الدين: زيارة بن زايد لسوريا هي إعلان هزيمة المشروع الذي شارك فيه بعض دول الخليج

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أن “زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد سوريا، تشكل اعترافا بعروبة سوريا ودورها المهم والمستمر، وبموقعها الاستراتيجي في المنطقة الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه”.

ولفت عز الدين الى أن “زيارة بن زايد سوريا هي إعلان هزيمة المشروع الذي شارك فيه بعض دول الخليج للقضاء على الدولة العربية السورية وتقسيمها، ويعد انتصارا مدويا لسوريا لأنها صمدت وبقيت، وهزمت الدول والتنظيمات الارهابية، ولم ينالوا من وحدتها، ولا من رئيسها وقيادتها وشعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام