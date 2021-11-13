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November 13 2021 - 09:22

الاتحاد الأوروبي يضيف الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة

منذ 11 mins 13 November، 2021
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر لحشرة “آمنة” بعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة لقائمتها في حزيران/ يونيو.

ومن المحتمل أن تكون الجداجد أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريباً.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي أجازت تناول الجراد المهاجر كغذاء بشري، إنه سيتم تسويق الجراد كوجبة خفيفة أو كمكون غذائي إما في أشكال مجففة أو مجمدة بعد إزالة الأجنحة والأرجل أو كمسحوق.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إنّ حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها.

لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.

المصدر: الميادين

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