بيلاروس: قمنا بإعادة نحو ألفي مهاجر ممن وصلوا إلينا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 13 2021 - 02:30

بيلاروس: قمنا بإعادة نحو ألفي مهاجر ممن وصلوا إلينا

منذ 45 mins 13 November، 2021
الشرطة على حدود بيلاروسيا
أخبار دولية - بيلاروسيا

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه أن سلطات بلاده قامت بإعادة نحو ألفي مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم، واتخذت إجراءات أخرى لتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” عن ماكيه قوله: “تم توقيف نحو 700 مخالف على الحدود. ونحو ألفي شخص وصلوا إلى بيلاروس من بلدان أخرى بدون الوثائق الضرورية تم إرسالهم إلى البلدان التي قدموا منها”.

وأكد كذلك أن السلطات البيلاروسية حرمت نحو 30 شركة سياحية من حق دعوة الأجانب إلى الجمهورية قبل شهر واحد تقريبا.
وأعاد ماكيه إلى الأذهان أن بيلاروس اقترحت على الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة منذ شهر أبريل الماضي الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء مناقشة قضية الهجرة.

وأضاف أن بروكسل لم ترد على أي مقترح، وهي كانت من بادر إلى إلغاء عدد من البنود حول تبادل الموقوفين، والتي كانت تسمح بالتعامل في مجال الهجرة، وأوقفت تمويل المشاريع لتعزيز البنية التحتية على الحدود ومراكز استقبال المهاجرين في بيلاروس.
وأكد الوزير استعداد مينسك لتقديم أي معلومات بشأن الوضع على الحدود للاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة