بيلاروس: قمنا بإعادة نحو ألفي مهاجر ممن وصلوا إلينا

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه أن سلطات بلاده قامت بإعادة نحو ألفي مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم، واتخذت إجراءات أخرى لتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” عن ماكيه قوله: “تم توقيف نحو 700 مخالف على الحدود. ونحو ألفي شخص وصلوا إلى بيلاروس من بلدان أخرى بدون الوثائق الضرورية تم إرسالهم إلى البلدان التي قدموا منها”.

وأكد كذلك أن السلطات البيلاروسية حرمت نحو 30 شركة سياحية من حق دعوة الأجانب إلى الجمهورية قبل شهر واحد تقريبا.

وأعاد ماكيه إلى الأذهان أن بيلاروس اقترحت على الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة منذ شهر أبريل الماضي الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء مناقشة قضية الهجرة.

وأضاف أن بروكسل لم ترد على أي مقترح، وهي كانت من بادر إلى إلغاء عدد من البنود حول تبادل الموقوفين، والتي كانت تسمح بالتعامل في مجال الهجرة، وأوقفت تمويل المشاريع لتعزيز البنية التحتية على الحدود ومراكز استقبال المهاجرين في بيلاروس.

وأكد الوزير استعداد مينسك لتقديم أي معلومات بشأن الوضع على الحدود للاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي