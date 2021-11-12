حزب الله احيا يوم الشهيد بسلسلة نشاطات في منطقة النبطية بمشاركة النائب رعد

احيا “حزب الله” “يوم الشهيد” بسلسلة نشاطات، انطلقت مراسمها من مدينة النبطية حيث اقيم احتفال عند نصب الشهداء، في حضور رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وشخصيات وفاعليات وعوائل الشهداء، وشاركت فيه الفرقة الموسيقية ل”كشافة الامام المهدي”.

والقى رعد كلمة اكد فيها “حفظ نهج الشهداء ووصاياهم والبقاء على نهج المقاومة بقيادة الامين العام السيد حسن نصرالله”.

ثم جرى وضع اكليل من الورد على النصب.

كما اقيمت مراسم خاصة عند ضريح الشهيد الشيخ راغب حرب في حضور معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء، وتخللها وضع اكليل من الورد من وفود اهلية وشعبية مشاركة.

وفي بلدة عدشيت اقيمت مراسم تكريمية عند نصب الشهيد علي صالح، بمشاركة ثلة من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي التي ادت قسم الولاء للحفاظ على النهج والمقاومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام