قطر: التخلي عن أفغانستان خطأ والتواصل مع “طالبان” ضرورة

شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة التواصل مع حركة “طالبان” للمضي قدما في الملف الأفغاني.

وحذر الوزير القطري أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن أعقب مراسم توقيع اتفاقية تولت قطر بموجبها دور راعي مصالح الولايات المتحدة الدبلوماسية في أفغانستان من أن “التخلي عن أفغانستان سيكون خطأ”، مشددا على أن “العزلة ليست حلا لأي مشكلة”.

وحث الوزير القطري “طالبان على الوفاء بالالتزامات التي قدمتها لدى عودتها إلى سدة الحكم”، ودعا “المجتمع الدولي في الوقت نفسه إلى مواصلة انخراطه في الملف الأفغاني وعدم التخلي عنه”، وقال “التواصل مع طالبان هو السبيل الوحيد للمضي قدما في ملف أفغانستان”، وتابع أن “قطر ترى أولويتها في العمل على تقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء”.

المصدر: روسيا اليوم