بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي للحوار لتسوية أزمة المهاجرين على حدودها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 18:52

بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي للحوار لتسوية أزمة المهاجرين على حدودها

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
الشرطة على حدود بيلاروسيا
أخبار دولية - بيلاروسيا

اعتبرت نائبة رئيس الادارة الرئاسة البيلاروسية أولغا تشوبريس أن “الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومينسك ضروري، وقد يصبح مخرجا من الوضع حول اللاجئين الموجودين على حدود بيلاروس مع الاتحاد”.

وقالت تشوبريس “كيف يمكن الخروج من هذا الوضع؟ يبدو لي أنه يجب على رؤساء الدول المجاورة، بولندا وليتوانيا والدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يطلقوا حوارا مع مسؤولي وقيادة جمهورية بيلاروس بشأن وضع خارطة طريق، وذلك لمنع تدهور الوضع… والتغلب على العواقب السلبية المحتملة التي قد تسفر عن وقوع ضحايا بشرية”.

وأضافت تشوبريس أن “خارطة الطريق المقبلة ستسمح بتوحيد الجهود لمساعدة المهاجرين”، وشددت على أن “تسوية القضية يجب أن يشارك فيها مفوضو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين”، ودعت إلى “إجراء تقييم قانوني لإجراءات قوات الأمن البولندية تجاه اللاجئين”.

المصدر: روسيا اليوم

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