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November 12 2021 - 15:50

نصار يرد على “الأخبار”

منذ 12 mins 12 November، 2021
وليد نصار
لبنان

ردّ المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصّار، في بيان، على ما نشر في جريدة “الاخبار”، ضمن مقال بعنوان: «بجنونك بحبّك» تثير «جنون» مكاتب السفر، موضحا أن وزارة السياحة قد اتفقت مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط على تنسيق “الرزم السياحية الشتوية” التي أطلقتها منذ أسبوع من السراي الحكومي.

وأشار المكتب إلى أنّ الوزير نصّار كان قد طلب من النقابة والنقيب جان عبود فتح المجال أمام الوكالات السياحية Tour Operators المرخصة والقانونية كافة، والتي تقوم بتنظيم رحلات سياحية، من دون استثناءات أو تمييز للمشاركة في الرزم، وكذلك للفنادق وبيوت الضيافة المرخصين في الوزارة الحق بالتسجيل والمشاركة فيها، علماً أنّ هذه الوكالات هي المعنية بالإستفادة من الرزم وتسويقها، وليست مكاتب السفر والسياحة التي تقوم ببيع تذاكر السفر، حيث على من يريد الإستفادة من المواطنين اللبنانيين والأجانب شراء الرزمة كاملة وليس شراء تذكرة السفر.

وعليه، يكرّر الوزير دعوته للنقابة وللنقيب عبود بإعطاء الموافقة لكل الوكالات والمؤسسات والفنادق المعنيّة التي ترغب بالمشاركة، ويستغرب ما ذُكر عن عدم ردّه على عدد من الاتصالات المتكرّرة وهو المعروف عنه بردّه وتجاوبه مع كل الاتصالات التي ترده يومياً، اقتضى التوضيح”.

المصدر: بريد الموقع

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