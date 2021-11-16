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November 16 2021 - 23:00

نصار: لتعزيز التبادل السياحي بين لبنان وتركيا

منذ 31 mins 16 November، 2021
نصار واوغلو
لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة في لبنان وليد نصار في بيان له الثلاثاء أنه “على هامش الزيارة الرسمية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو إلى لبنان، أقام وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله أبو حبيب مأدبة غداء على شرفه والوفد المرافق، شارك فيه وزير السياحة نصار وسفير تركيا لدى لبنان على باريش أولوسوي وعدد من الديبلوماسيين في الخارجية اللبنانية، حيث جرى التدوال في العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتطرق البحث خلال اللقاء إلى موضوع التبادل السياحي بين لبنان وتركيا، حيث أشار نصار إلى “ضرورة التنسيق لتعزيز السياحة وعقد اتفاقية سياحية تشجع السياح الأتراك على زيارة لبنان واللبنانيين على زيارة تركيا، على أن يتم تحديد موعد لزيارات متبادلة لوزيري السياحة في البلدين في وقت قريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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