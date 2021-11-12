الشيخ ياسين: على الحكومة النظر الى حاجات المواطنين وعدم التلهي بارضاء هذه الدولة او تلك

اسف رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، “لاستمرار حال المناكفة بين المسؤولين، والابتعاد عن حال المعالجة للملفات، فيما يزداد الخناق على المواطنين بتكاثر الازمات الاستشفائية والمعيشية والامنية”.

وتابع “إن حال التردي التي تزداد يوما بعد يوم، تتطلب وبحزم يقظة من ضمير إذا بقي عند البعض، للاسراع بالمعالجة الصادقة وتحمل المسؤولية بامانة اكثر منها بوجاهة، وبعيدا عن المصالح المناطقية والطائفية والولاءات الخارجية”.

واضاف “إن اكثر ما اضحكنا واثلج قلوب الجائعين الباحثين عن الدواء ولقمة العيش، هو النشاط المميز لوزير الداخلية الذي اهتم شخصيا باجراءات امنية في المطار، للبحث عن صواريخ في امتعة الرياضيين الاتين من دولة صديقة تواجه المشروع الصهيواميركي”.

وقال “إن المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية هو النظر وبأمانة الى المواطنين وحاجاتهم، وعدم التلهي بارضاء هذه الدولة او تلك، التي تبحث عن انتصار وهمي هنا او هناك”، مشددا على ضرورة تكريم الانسان اللبناني وتأمين حاجاته، بعد ان قام وبتأييد من المقاومة بتحرير الارض”.

وقدر الشيخ ياسين “دماء الشهداء الذين حرروا الارض من الاحتلالين الصهيوني والتكفيري، واللذين كانا في اطار المؤامرة الصهيوامريكية على لبنان، منذ الاحتلال الاسرائيلي في العام 1982 ولا يزالان يتربصان الفرص لاكمال مشروعهما الذي افشتلته المقاومة، وهذا يفرض وجوب التمسك بسلاح المقاومة، لتبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، حامية للبنان ومحافظة على ثرواته وحدوده برا وبحرا”.

المصدر: بريد الموقع