باقري: الغاء الحظر الاميركي اللاقانوني نقطة البداية للمفاوضات القادمة في فيينا

اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني في تصريح له الخميس على اعتاب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، الغاء الحظر الاميركي اللاقانوني نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات.

وقال باقري كني في تصريح في الرد على سؤال حول اصرار الغربيين على استئناف مفاوضات فيينا من النقطة التي انتهت فيها في الجولة السادسة للمفاوضات: باعتقادي ان القضية واضحة. اساس القضية التي نتحدث حولها هي خرق الاتفاق (النووي) من قبل الاميركيين، خرق القرار (2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي) من قبل الاميركيين، اعادة الحظر من قبل الاميركيين، فرض اجراءات حظر جديدة من قبل الاميركيين.

واضاف هذا في الوقت الذي كانت ايران ومازالت في الاتفاق، وملتزمة به ومازالت كذلك، بناء على ذلك فان القضية التي ينبغي البت فيها في مرحلة اولى هي الغاء الحظر الاميركي اللاقانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي الرد على سؤال وهو ان اميركا بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق النووي اعلنت استعدادها للعودة الى الاتفاق ورفع الحظر وايران تؤكد بانها ستعود الى تنفيذ كامل التزاماتها في حال رفع الحظر بصورة مؤثرة وقابلة للتحقق منها، فاين هي المشكلة؟ قال: ان هذا السؤال ينبغي على الاميركيين الرد عليه.

واضاف ان القضية الاساس هي الغاء الحظر اللاقانوني وان عودة اميركا الى الاتفاق النووي هي قضية لاحقة.

واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قائلا: ان اساس القضية هو الغاء اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة من قبل الاميركيين ويجب ان تكون في جدول الاعمال (المفاوضات).

المصدر: وكالة ارنا