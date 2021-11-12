تجمع المهنيين في السودان يعتبر قرارات البرهان غير شرعية ويدعو للمقاومة حتى الإسقاط الكامل للمجلس

رفض “تجمع المهنيين” في السودان قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، معتبرا اياها غير شرعية، داعيا “للمقاومة حتى الإسقاط الكامل” للمجلس.

وجاء في بيان لـ”تجمع المهنيين”، اليوم الخميس: “نؤكد أن قرارات البرهان والمجلس الانقلابي تخصهم وحدهم، فلا شرعية لها ولن تجد من جماهير شعبنا إلا الازدراء والمقاومة الضارية حتى الإسقاط الكامل والزج بهم في مزبلة التاريخ حيث ينتمون”.

وأكد البيان أن “القوى الثورية… ماضية في تشبيك جهودها ورص صفوفها في حركة مقاومة سلمية مستمرة حتى إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة، النابعة منها والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وغايات ثورة ديسمبر المجيدة”.

ودعا البيان المواطنين في كافة مدن وقرى السودان “للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية يوم السبت 13 نوفمبر 2021”.

وأضاف: “ولنجعل منها زلزالا شعبيا وموجة ثورية تصب في مسار ديسمبر العظيم، لا تتراجع حتى إسقاط طغمة المجلس العسكري الانقلابي وانتزاع السلطة للقوى الثورية الحية لاستكمال مهام ثورة شعبنا المجيدة”.

المصدر: وكالات