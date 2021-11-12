الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2021 - 05:12

الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا

منذ 52 mins 12 November، 2021
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر - عربي وإقليمي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا وزاريا محدودا شمل ثلاث وزارات.

وجاء في بيان الرئاسة أنه “طبقا للمادتين 91 و104، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، وزير المالية، عيّن اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السادة: محمد عبد الحفيظ هني، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني. محمد بوسليماني وزيرا للاتصال، خلفا للسيد عمار بلحيمر.  يوسف شرفة وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة