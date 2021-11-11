شمخاني ونظيره الروسي يؤكدان استمرار تعاون البلدين في مكافحة الارهاب

اتفقت ايران وروسيا على “استمرار التعاون الاستراتيجي بينهما في التصدي ومكافحة الارهاب”. وجاء التأكيد على ضرورة استمرار تعاون البلدين في التصدي للارهاب خلال الاجتماع الذي عقده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني مع سكرتير الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف الخميس في العاصمة الهندية نيودلهي على هامش الاجتماع الثالث لـ “حوار الأمن القومي”.

وبحث الجانبان المستجدات الاقليمية والدولية، واعتبرا التعاون الاستراتيجي بين البلدين لمواجهة الارهاب خطوة بناءة وضرورية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد شمخاني على أن السبيل الى استقرار المنطقة يتمثل في انهاء تدخل القوى الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة في شؤون المنطقة، واشراك مساعي دولها لحل الأزمات فيها.

وبخصوص الوضع في أفغانستان، لفت شمخاني الى “التركيبة القومية والدينية في هذا البلد”، معتبراً أن “السبيل لحل الأزمة يكمن في استمرار الحوار الأفغاني الأفغاني وتشكيل حكومة واسعة ترتكز على اساس الواقع الاجتماعي والسكاني في أفغانستان”. واشار الى أن “الجمهورية الاسلامية تتابع بقلق الوضع في أفغانستان خاصة وان عدم استقرار هذا البلد انعكس بشكل سلبي على الوضع المعيشي للشعب الأمر الذي دفع ايران الى تقديم المساعدات الانسانية لأفغانستان”.

من جانبه، رأى باتروشيف أن “استمرار التعاون الثنائي يصب في مصلحة الشعبين الايراني والروسي”، قائلاً إن “التعاون الاقليمي ليس خياراً بل يعد مساراً لا يمكن تجنبه من أجل ارساء أمن مستديم بالمنطقة”، منوهاً الى أنه “يمكن حلحلة القضية الأفغانية في ظل التنسيق والتعاون بين دول المنطقة”.

المصدر: موقع العالم