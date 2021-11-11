قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الايراني يهدد بـ”تدمير” كيان العدو في حال شنّ أي هجوم على بلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2021 - 11:14

قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الايراني يهدد بـ”تدمير” كيان العدو في حال شنّ أي هجوم على بلاده

منذ 6 mins 11 November، 2021
قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الايراني يهدد بـ"تدمير" كيان العدو في حال شنّ أي هجوم على بلاده
عربي وإقليمي - كيان العدو

أعلن قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني أنه “سيتم تدمير “إسرائيل” في حال شنت أي عدوان على إيران”. وأضاف قائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري أنه “لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة ولم يحققوا أي نتيجة”، منوهاً إلى أن “المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الأعداء!”.

وتابع قائلاً “إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بإمكانها بدء المواجهة، لكنها لن تكون من ينهيها، والنهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي “إسرائيل”.. ومن يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى وتهديدها”.

المصدر: وكالات

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