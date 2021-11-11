إثيوبيا تحتجز 72 سائقا تابعين لبرنامج الأغذية العالمي

أعلنت الأمم المتحدة أن إثيوبيا تحتجز 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي شمالي البلاد، على الطريق الوحيد المودي إلى منطقة تيغراي المهددة بخطر المجاعة.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة: “نؤكد أن 72 سائقا تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي محتجزون في سيميرا، ونحن على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجازهم”.

وأضاف: “ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية والإنسانية”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “كثرا من هؤلاء أطلق سراحهم لكن تسعة على الأقل لا يزالون قيد الاحتجاز”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية