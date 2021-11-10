وزير الخارجية الجزائري: حان وقت عودة سوريا إلى الجامعة العربية

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمضان لعمامرة اليوم دعوته إلى عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية. ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن لعمامرة قوله: “الجزائر أكدت أنه حان وقت عودة سوريا إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية” وأضاف: “نطمح إلى لم الشمل”.

ورحب لعمامرة بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق أمس معرباً عن أمله بأن تكون الزيارة فرصة لـ “إذابة الجليد”.

وكان لعمامرة أكد في آب الماضي أن بلاده تدعم طرح عودة سوريا للجامعة العربية موضحاً أن هذه القضية تمثل موضوعاً أساسياً في التحضير للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر.

المصدر: وكالة سانا