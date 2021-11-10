فرعية اللجان المكلفة درس اقتراح قانون اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي أقرت بعض المواد منه وأرجأت أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2021 - 17:46

فرعية اللجان المكلفة درس اقتراح قانون اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي أقرت بعض المواد منه وأرجأت أخرى

منذ 21 mins 10 November، 2021
مجلس النواب
لبنان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الذي يرعى اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر وحضور النائبين ياسين جابر ونقولا نحاس.

كما حضر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف.

بداية، عرضت اللجنة اوضاع المعرض والتشريعات المتعلقة به والعقبات التي تواجه عمله. واطلعت على الاسباب الموجبة للاقتراح، كما استمعت الى رأي وزير الاقتصاد ووزارة المالية.

وبعد البحث في مواد الاقتراح، أقرت اللجنة عددا منها كما وردت وعدلت أخرى، وأرجأت بعض المواد لمزيد من الدرس.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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