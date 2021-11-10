هل يستمر هبوط الذهب ويفقد مستويات الـ 1800؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2021 - 11:40

هل يستمر هبوط الذهب ويفقد مستويات الـ 1800؟

منذ 14 mins 10 November، 2021
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفض الذهب في تعاملات صباح يوم الأربعاء في آسيا، متراجعًا من أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مع قوة الدولار.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.11٪ إلى 1828.75 دولارًا بحلول الساعة 11:24 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:24 صباحًا بتوقيت جرينتش)، لكنها ظلت فوق علامة 1800 دولار. كما صعدوا إلى أعلى مستوى لهم منذ 3 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الأربعاء.

السؤال الأهم الآن هو هل كان الصعود حقيقًا أم يفقده الذهب سريعًا؟ | الذهب: الاختراق حقيقي أم وهمي؟

ويستمر الجدل حول موعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. حيث أشار جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى قوة تسعير الشركات وقد لمح بالفعل إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2022. وفي الوقت نفسه، تتوقع ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن يهدأ التضخم “اللافت للنظر” في عام 2022 مع تلاشي اختناقات سلسلة التوريد.

 

المصدر: Investing.com

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