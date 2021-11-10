مؤتمر وزاري في اسلام آباد لدول منظمة التعاون الإسلامي لبحث الشأن الأفغاني

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تنظيم مؤتمر طارئ في إسلام آباد لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كانون الأول/ديسمبر القادم للتباحث حول الشأن الأفغاني.

وبحسب بيان للحكومة الباكستانية فقد “أكد مجلس الوزراء الاتحادي، الذي اجتمع اليوم برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، ضرورة عقد مؤتمر طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد في ديسمبر القادم وذلك لكسب دعم سياسي وإنساني لأفغانستان التي قد تقع في أزمة إنسانية كبيرة خلال موسم الشتاء القارس”.

وأوضح البيان أنه “سيجري رئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي اتصالات مكثفة بنظرائهما في مختلف الدول الإسلامية لهذا الغرض”.

كما قرر مجلس الوزراء الباكستاني “إنشاء صندوق دعم خاص لأفغانستان في محاولة لتوفير مواد غذائية لازمة للشعب الأفغاني الشقيق، فيما أكد وزير الإعلام فؤاد شودري أن مجلس الوزراء قرر أيضا تزويد أفغانستان بكميات كافية للأرز والقمح بالإضافة إلى إلغاء جميع الضرائب والرسوم على الاستيراد من أفغانستان.

وفي تطور آخر ذي صلة بموضوع أفغانستان، أعلنت الخارجية الباكستانية مساء اليوم الثلاثاء وصول وفد وزاري أفغاني إلى إسلام آباد غدا برئاسة وزير خارجية طالبان الملا أمير خان متقي والذي يجري مشاورات واسعة مع القيادة الباكستانية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قد دعا، الشهر الماضي، المجتمع الدولي، للتعامل مع حركة طالبان، محذراً من أن إجراء غير ذلك سيولد عواقب وخيمة قد تؤدي لانزلاق أفغانستان مرة أخرى إلى الفوضى التي شهدتها عام 1989.

المصدر: سبوتنيك