أبو شقرا للوطنية: موضوع عدم بيع المحطات للمازوت قيد المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 20:18

أبو شقرا للوطنية: موضوع عدم بيع المحطات للمازوت قيد المعالجة

منذ 1 ساعة 9 November، 2021
ابو شقرا
لبنان

توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “يشهد جدول أسعار المحروقات الذي سيصدر غدا عن المديرية العامة للنفط ارتفاعا في أسعار المحروقات بسبب الارتفاع المستمر في الدولار”.
وشدد على “ضرورة صدور البطاقة التمويلية لأن المواطن لا يمكنه تحمل المزيد من الارتفاعات والأعباء المعيشية”، مشيرا إلى أنه التقى اليوم “وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العام للنفط أورور فغالي وتم البحث في موضوع توزيع المحروقات، لا سيما عدم بيع محطات المحروقات لمادة المازوت”، لافتا إلى أن “فياض أكد معالجة هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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