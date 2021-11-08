الرئيس ميقاتي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا أحد يستطيع منع اجراء الانتخابات

جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “تعهد الحكومة إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل”، وقال: “لا أحد يستطيع منع اجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، واذا حصل اي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكما قبل 21 آيار”.

وأكد “الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وان يتحلى كل وزير بالحس الوطني وأن يقدر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين”. وقال: “إننا لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون القضاء سليما ومعافى وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا الا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه”.

وشدد على أن “من أولويات الحكومة إعادة النظر بالاجور وبدل النقل وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معين لبدل النقل والاجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف”.

كلام رئيس مجلس الوزراء جاء في كلمة ألقاها خلال لقاء حواري عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان “الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والازمات الحالية”، شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد، وحضره النواب: رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، شوقي دكاش، فادي علامة وعلي درويش، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، عميد الصناعيين جاك صراف، نقباء: الاطباء شرف ابو شرف، المقاولين مارون حلو، اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، السائقين العموميين بسام طليس والمعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، اضافة الى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الله حميدي صقر واعضاء المجلس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام