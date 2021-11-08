الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع وزير الخارجية العراقي تداعيات محاولة اغتيال الكاظمي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، أن نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف، بحث هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تداعيات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، “أثناء المحادثة تبادل فؤاد حسين معلومات عن محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى كاظمي، بقصف بطائرات بدون طيار على منزله الواقع في المنطقة الخضراء ببغداد”.

وأضافت، “كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة الروسية – العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي يترأس الجانب العراقي منها، فؤاد حسين”. وأشارت إلى أن الجانب الروسي جدد تضامنه مع العراق في مكافحة الإرهاب؛ لافتة إلى أهمية حشد المجتمع العراقي لمواجهة أي محاولة لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.

وكان الكاظمي قد تعرض فجر الأحد إلى محاولة اغتيال فاشلة، عبر استهداف بطائرة مسيرة مفخخة لمنزله الواقع في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية. وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على “تويتر”، طمأن من خلالها الشعب العراقي على وضعه الصحي؛ ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور، وأكد أن “الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا”.

ولم تعلن أي جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي في بغداد.

المصدر: سبوتنيك