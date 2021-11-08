اول دولة في العالم تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزامياً

أفادت شبكة “بي بي سي” أنّ كوستاريكا، أصبحت أول دولة في العالم تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامياً للأطفال.

ووقعت الدولة صفقة مع شركة “فايزر” للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاماً اعتباراً من شهر آذار/مارس 2022.

ووفق الصفقة، ستحصل كوستاريكا من “فايزر” حصولها على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاماً، أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

ويقول المسؤولون الكوستاريكيون إنّ أكثر من 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عاماً قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هذا ووافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأميركية مطلع الأسبوع على لقاح “فايزر- بايونتيك” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاماً.

وسجلت كوستاريكا أخيراً 562،316 إصابة، و 7،134 حالة وفاة.

ويذكر أنّ شركة “فايزر” أعلنت قبل أيام أنّ الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى “كوفيد – 19” أظهرت بأنها “عالية الفعالية بنسبة 89%”.

المصدر: الميادين