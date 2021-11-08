الذهب يرتفع لهذا السبب…

ارتفع الذهب في تعاملات صباح يوم الاثنين في آسيا، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين. حيث أعطى الدولار أيضًا المعدن الأصفر دفعة عند التراجع.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18٪ لتصل إلى 1،820.10 دولار بحلول الساعة 11:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:36 صباحًا بتوقيت جرينتش). وظلت فوق علامة 1800 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 7 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الاثنين.

في حين استوعب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي أظهر أن الوظائف غير الزراعية زادت بنسبة أفضل من المتوقع 531000. وانخفض معدل البطالة إلى 4.6٪ في أكتوبر.

وفي نفس اليوم، أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار لإصلاح المطارات والطرق والجسور في البلاد.

أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد أظهرت بيانات التجارة الصينية الصادرة يوم الأحد أن الصادرات نمت بنسبة 27.1٪ على أساس سنوي في أكتوبر. ونمت الواردات بنسبة 20.6٪ على أساس سنوي وبلغ الميزان التجاري 84.54 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يرى بنك اليابان أن هناك حاجة لسياسة نقدية فائقة السهولة حيث إن التضخم يرتفع بشكل متواضع فقط ونمو الأجور لا يزال ضعيفًا، كما قال يوم الاثنين في ملخص للآراء من اجتماعه في أكتوبر.

كذلك، كان الطلب على الذهب في الهند، أحد أكبر المستهلكين، ملموسًا خلال موسم المهرجان الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.3٪، وارتفع البلاتين 0.2٪ والبلاديوم 0.5٪.

المصدر: Investing.com