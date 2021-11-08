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November 8 2021 - 10:50

شركة كورية تفوز بصفقة بملايين الدولارات مع وزارة الدفاع العراقية

منذ 51 mins 8 November، 2021
الجيش العراقي
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت شركة كوريا لصناعات الفضاء KAI، ومصنعة الطائرات الوحيدة في كوريا الجنوبية، أنها تلقت صفقة إصلاح وصيانة بقيمة 360 مليون دولارا لطائرات التدريب في العراق.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستوفر في إطار الاتفاقية، التي مدتها ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع العراقية، خدمات الإصلاح والصيانة لطائرات التدريب المتطورة من طراز T-50IQ، التي تديرها القوات الجوية العراقية بالإضافة إلى برامج تدريب الطيارين والمهندسين.

وقد قامت شركة KAI بتصدير 24 طائرة تدريب من طراز T-50IQ إلى العراق في عام 2013.

وصدرت الشركة ما مجموعه 156 طائرة تدريب أساسية من طرازي KT-1 وT-50 إلى سبع دول في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وقال البيان إن الشركة تتطلع الآن إلى دخول أسواق مثل ماليزيا وكولومبيا والسنغال وأمريكا الشمالية ومنطقة أوقيانوسيا في استراتيجيتها لتنويع الصادرات.

المصدر: وكالة يونهاب

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