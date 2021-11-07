الخارجية الايرانية استنكرت استهداف الكاظمي: يصب بمصلحة المعتدين على استقرار العراق واستقلاله

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية الاحد استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مؤكدة “موقف ايران الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده “ندين استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونؤكد موقفنا الثابت بدعم الأمن والاستقرار في العراق”، داعيا “الجميع الى التحلي باليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية لاستهداف أمن العراق وتنميته”.

واضاف خطيب زاده ان “عملية الاغتيال تصب في مصلحة المعتدين على استقرار العراق وأمنه واستقلاله لتحقيق مطامعهم الاقليمية”، وقال إن “مثل هذه الاحداث تصب في صالح من انتهك سيادة العراق واستقلاله على مدى ١٨ عاما وأيضا في صالح من سعى لتأسيس الجماعات الإرهابية وزرع الفتنة لتحقيق أهدافه الإقليمية المشؤومة”.

المصدر: ارنا