ايران: الشهيد سليماني أدى دورا بارزا بالمساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها الجمعة ان الإدارة الأمريكية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني.

وقالت الوزارة في بيانها على أعتاب الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد سليماني إن “الشيهد القائد أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة و و كان بطل مكافحة الإرهاب وقائد السلام”.

واضافت الوزارة “على الرغم من هذا الدور والمكانة الرفيعة فإن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تطبيق معايير مزدوجة وتقديم مزاعم كاذبة، بما في ذلك مزاعم مكافحة الإرهاب، وفي عمل إجرامي ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي، قامت بتخطيط وتنفيذ هجوم إرهابي ضد الفريق الشهيد قاسم سليماني خلال زيارته العراق بصفته أحد كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

المصدر: ارنا