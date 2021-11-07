شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة وراءها مراكز خارجية دعمت الإرهاب واحتلال العراق

ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمراكز فكر خارجية دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق.

وقال شمخاني في بيان له إن “محاولة اغتيال الكاظمي هي فتنة جديدة يجب البحث عن خلفياتها في مراكز الفكر الأجنبية التي أنشأت ودعمت الجماعات الإرهابية واحتلت العراق ولم تجلب للشعب العراقي سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار”.

وكان الكاظمي قد تعرض مساء السبت لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.

المصدر: روسيا اليوم