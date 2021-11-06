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November 6 2021 - 13:34

أبرز العلامات التي تشير الى خرق هاتفك الذكي

منذ 1 ساعة 6 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشف تقني متخصص بالهواتف الذكية عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود خرق محتمل للهاتف الشخصي.

وقال نائب مدير مجموعة شركات أنغارا الروسية، رسلان كوساريم، لوكالة “سبوتنيك برايم” إن أي نشاط مشبوه لمجرمي الإنترنت يمكن أن يحدث من خلال اختراق الهواتف الذكية.

قد تكون إحدى العلامات المحتملة لاختراق الهاتف الذكي هي انخفاض نسبة شحن الهاتف بشكل سريع وغير متوقع، فمن المحتمل أن يكون ذلك فيروس تجسس قد استقر داخله، مما يؤدي إلى زيادة الاستخدام لبطارية الجهاز”.

وتابع التقني: “كما أن ظهور تطبيقات جديدة لم تقم بتثبيتها ولا يمكن إزالتها أو إغلاقها وعدم القدرة على تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى الإشعارات المشبوهة كلها علامات ومؤشرات تدل على احتمال خرق حاصل للهاتف الذكي”.

المصدر: سبوتنيك

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