السيد رحب بتلبية مطالب عمال بلدية طرابلس

رحب نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد خلال لقاء صباحي لعمال بلدية طرابلس، بتلبية مطالب موظفي وعمال بلدية طرابلس، مثنيا على شجاعة نقابة العمال رئيسا وأعضاء.

وقال: “أسهم دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مشكورا في دفع الأمور نحو الخواتيم السعيدة كما بذل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي جهدا كبيرا لتحقيق مطالب عدة حملناها اليه في وقت سابق، وكانت أنفاس الرئيس ميقاتي المفيدة والداعمة والواثقة حاضرة بقوة معنا”.

وتابع: “إننا نتطلع الى إنصاف عمال بلديات كل لبنان الى ضمان هو حق لهم والى قوننة متقدمة لواقعهم العملي وصولا الى تقاعد مشرف لكل عامل وموظف في البلديات وفي كل قطاع”.

وختم: “إننا جميعا في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال والإتحاد العمالي العام وفي كل مجتمعنا الطرابلسي والشمالي، معنييون بالعمل وسنستمر بما تمليه علينا قناعاتنا، مؤكدين ان الجهود تحتاج دائما الى عمل واخلاص ومثابرة ومتابعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام