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November 5 2021 - 17:02

50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

منذ 39 mins 5 November، 2021
الصلاة بالقدس
عربي وإقليمي - فلسطين

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة إن “نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه”.

وكان قد توافد الآلاف من الفلسطينيين مبكرا إلى المسجد الأقصى لصلاة الفجر نصرة واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال شددت من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنعت عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.

المصدر: فلسطين اليوم

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