كورونا في تركيا.. تسجيل 228 وفاة و29482 إصابة جديدة

كشفت ​وزارة الصحة التركية​ عن “تسجيل 228 وفاة و29 ألفًا و482 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم واحد”.

وأشارت الوزارة، بحسب آخر معطياتها، إلى “شفاء 34 ألفًا و743 مصابًا بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة”، لافتةً إلى أنّ “إجمالي جرعات ​اللقاح​ المستخدَمة في ​تركيا​ ارتفع إلى 117 مليونًا وثمانية آلاف و424 جرعة في عموم البلاد”.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحّة أمس الأربعاء، تسجيل 246 وفاة جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا”، بالإضافة إلى 29 ألفًا و764 إصابة جديدة خلال آخر أربع وعشرين ساعة”.

المصدر: وكالة الاناضول