وزير البحرية الأميركي: الصين هي التهديد الأكبر لنا واستيلاؤها على تايوان خطر على أمننا الاقتصادي

اعتبر وزير ​البحرية الأميركية، كارلوس ديل تورو “أننا نعتبر ​الصين​ تهديدنا الأول، الذي يجب أن ننتبه له جيدا، وهذا لا يعني أن أعيننا ستحيد عن التهديدات الأخرى، ومنها التهديدات التي تشكلها ​روسيا​، و​إيران​ و​كوريا الشمالية​ ودول أخرى، والتهديدات الإرهابية عبر أنحاء العالم كذلك، لكن الصين هي بلا شك التهديد الأكبر لنا”.

ولفت، خلال فعاليات “منتدى آسبن الأمني”، إلى أن “الصين تبني ما لا يقل عن 20 سفينة حربية سنويا، في 17 حوضا لبناء السفن، وتوسع أسطولها البحري بمعدل لا تضاهيه ​الولايات المتحدة الأميركية​، وليس لديها حتى الآن الموارد المالية للمنافسة معها”.

واعلن ديل تورو، أن “نية الصين للاستيلاء على ​تايوان​، يوما ما، سواء بالطرق السلمية أو العسكرية، يشكل خطرا على الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات