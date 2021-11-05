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November 5 2021 - 01:50

توقيف 85 مهاجرا في تونس حاولوا إجبار مركب على نقلهم لأوروبا

منذ 25 mins 5 November، 2021
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تونس - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قواتها البحرية سيطرت على 85 مهاجرا من مصر وسوريا والمغرب وبنغلاديش، حاولوا إجبار مركب أنقذهم من الغرق على نقلهم إلى السواحل الإيطالية.

وورد في بيان عن الوزارة: “نجحت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر فجر اليوم الخميس من السيطرة على 85 مهاجرا غير شرعي حاولوا إجبار جرار إسناد البحري التابع للمصطبة البترولية “عشطرت” على نقلهم إلى السواحل الإيطالية”.

وأضاف البيان: “أفاد ربان المركب بأن المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السيطرة على الجرار وإجباره على نقلهم إلى السواحل الإيطالية بعد إنقاذهم، مما دفعه إلى الاحتماء داخل غرفة القيادة إلى حين وصول المساعدة من طرف وحدات جيش البحر”.

وتابع أن المصطبة البترولية أبلغت القوات البحرية “بأن الجرار البحري التابع لها أنقذ 77 مصريا وسوريا ومغربيا و6 من بنغلاديش بينهم ثلاث نساء كانوا على متن مركب معطوب على وشك الغرق بعد تسرب المياه إليه بالقرب من المصطبة”.

وكشف أن المهاجرين أبحروا من السواحل الليبية يوم الثلاثاء بطريقة غير شرعية نحو أوروبا وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و40 عاما.

المصدر: وكالة رويترز

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