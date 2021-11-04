إندونيسيا.. فقدان 11 شخصا جراء الفيضانات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2021 - 19:32

إندونيسيا.. فقدان 11 شخصا جراء الفيضانات

منذ 9 mins 4 November، 2021
اندونسيا
أخبار دولية - اندونيسيا

أعلن في إندونيسيا أن 11 شخصا فقدوا جراء أمطار غزيرة أعقبتها فيضانات في جزيرة جاوة الرئيسية بالبلاد.
وقالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن :”أنهار  منحدرات جبل أرغونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة الشرقية، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين”.
وقال رئيس الهيئة غانيب وارسيتو إنه “من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة وزيادتها حتى فبراير المقبل، جزئيا بسبب ظاهرة (لا نينا) الجوية”.

بدوره، أشار رئيس قسم الإغاثة في الهيئة أحمد شويرور رحيم، إلى أن “عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة”، وأن “انقطاع الكهرباء وقطع الطرق التي غطاها الطين والركام يعرقل جهود الإنقاذ”.
وتسبب الأمطار الموسمية عادة فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا، الأرخبيل المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة.

المصدر: ا ب

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