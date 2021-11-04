البرلمان الإثيوبي يوافق على فرض حالة الطوارئ في البلاد

وافق البرلمان الإثيوبي الخميس على طلب رئيس الحكومة آبي أحمد علي، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك بعد تصاعد القتال بين القوات الحكومية وقوات “جبهة تحرير تيغراي”، التي أعلنت مؤخراً اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.

وذكرت إذاعة “فانا” الحكومية أنه “وفق مجلس نواب الشعب على حالة الطوارئ وفق المذكرة التي أحالها إليه مجلس الوزراء”. ونوهت أن طلب الحكومة الإثيوبية كان بغرض “حماية المجتمع والأمة بشكل عام من التهديد الأمني الذي تشكله الجماعة الإرهابية [في إشارة لجبهة تحرير تيغراي]”.

المصدر: سبوتنيك