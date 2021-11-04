العملة المشفرة إيثر تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4400 دولار

سجلت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر بتكوين رقمها الخاص.

وقفزت العملة، التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 2.6% إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارا التي بلغتها في 12 مايو أيار.

وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت إيثر أكثر من 60% منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر أيلول.

وكانت بتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر تشرين الأول، أعلى 1.4 بالمئة عند 61457 دولارا، بارتفاع قدره 50 بالمئة تقريبا منذ أواخر سبتمبر أيلول.

ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت مؤخرا كانت العملة شيبا إينو المرتبطة بالرموز على الإنترنت والتي ارتفع سعرها بنحو 160 بالمئة هذا الأسبوع لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.

المصدر: وكالات