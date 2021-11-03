العدو الاسرائيلي يحول المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة الى حديقة

حولت سلطات العدو الاسرائيلي مقبرة اليوسيفية(صرح الشهداء) بالقدس المحتلة إلى حديقة عامة، بعد عمل متواصل منذ أسبوعين، تزامنا مع منع الدخول إلى المقبرة.

وقالت مصادر فلسطينية “قامت طواقم بلدية الاحتلال بوضع العشب الطبيعي على أرض المقبرة وثبتت رشاشات المياه، كما واصلت إغلاق مداخلها ومنع الدخول إليها”.

وذكرت المصادر “بدأت سلطات الاحتلال، بالعمل على مدار الساعة في أرض مقبرة اليوسفية بعد رفض المحكمة الإٍسرائيلية طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف عمل بلدية القدس وسلطة الطبيعة في السابع عشر من الشهر الماضي، بعد ظهور عظام وجمجمة وفك أسنان خلال عمل جرافات الاحتلال في المقبرة”.

ولفتت المصادر الى ان “سلطات الاحتلال قامت بوضع الألواح الحديدية والأتربة على الأرض ثم قامت بوضع الأسوار الحديدية والسياج، إضافة الى إغلاق مداخل المقبرة، وخلال ذلك وضعت كاميرات المراقبة والكشافات، واليوم وضعت العشب ورشاشات المياه”.

المصدر: وكالة معاً