أديس أبابا تعرب عن خيبة أملها بعد تعليق بايدن التسهيلات الجمركية للبضائع الإثيوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 22:54

أديس أبابا تعرب عن خيبة أملها بعد تعليق بايدن التسهيلات الجمركية للبضائع الإثيوبية

منذ 44 mins 2 November، 2021
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أخبار دولية - اثيوبيا

قالت إثيوبيا إنها تشعر بخيبة أمل بسبب تعليق الولايات المتحدة إعفاءات الرسوم الجمركية على الصادرات الإثيوبية إلى الأسواق الأمريكية، ودعت إلى التراجع عنه بحلول يناير.

وقالت وزارة التجارة الإثيوبية في بيان إنها تشعر بـ”خيبة أمل شديدة”، إزاء تعليق الولايات المتحدة لإعفاء الصادرات الإثيوبية من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق التجارة الإفريقي.

وأكدت الوزارة أن “الحكومة الإثيوبية تأخذ جميع مزاعم حقوق الإنسان على محمل الجد”، مشيرة إلى “أننا ننظر فيها ونجري تحقيقات وملتزمون بضمان المساءلة”.

وكان بادين أعلن في وقت سابق اليوم، “إلغاء تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا جراء الحملة العسكرية في البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان في حملتها العسكرية في منطقة تيغراي”.

المصدر: وكالة رويترز

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