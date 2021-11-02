البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى “ضرورة المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان “تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”، مؤكدة على “ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك “منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأية مخاطر، وحرصا على سلامتهم”.

المصدر: روسيا اليوم