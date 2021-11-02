البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2021 - 16:14

البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

منذ 17 mins 2 November، 2021
إعلام العدو: البحرين في اتصالات متقدمة لتكون التالية في التطبيع
البحرين - عربي وإقليمي

دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى “ضرورة المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان “تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”، مؤكدة على “ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك “منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأية مخاطر، وحرصا على سلامتهم”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة